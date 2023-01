O estado anual dos direitos humanos, segundo a HRW

O poder agressivo, destrutivo e incontrolado de governos autoritários como o da Rússia, a repressão no Afeganistão e o Irão e as atrocidades na Etiópia estão entre as várias ameaças aos direitos humanos em todo o mundo, de acordo com o relatório anual da Human Rights Watch (HRW).

A organização internacional não governamental voltada para a investigação e denúncia de abusos de poder e violações de direitos concretiza, num documento de mais de 700 páginas, as conclusões da análise dos vários cenários em mais de cem países ao longo de 2022.

As conclusões apontam para a brutalidade extrema dos conflitos que dominaram a atualidade nos últimos meses – a agressão russa na Ucrânia a liderar – e em paralelo olha também para as injustiças cometidas em cenários de menor atenção mediática, como os regimes ditatoriais do Sudão e Birmânia, apelando ainda a uma análise das consequências da crise climática a partir de uma perspetiva de direitos humanos.

A seguir o resumo de alguns dos casos mais preocupantes de violações dos direitos humanos ao longo do ano passado, segundo a Human Rights Watch (HRW)

Crimes contra a Humanidade cometidos pela Rússia

A HRW denuncia os “crimes contra a Humanidade” cometidos pela Rússia, na sua agressão contra a Ucrânia, a causarem danos “devastadores” nos “ataques a civis”. A organização indica que a Rússia terá cometido crimes de guerra com tortura e execuções sumárias de civis, “levando a cabo ataques indiscriminados em zonas civis e atacando infraestruturas de energia e ao deixar milhões de pessoas sem eletricidade”.

A Human Rights Watch acusa a Rússia de cometer abusos terríveis na Ucrânia, com um desprezo absoluto pela vida de civis. Desde a invasão russa a 24 de fevereiro, as forças russas estiveram implicadas em numerosas violações das leis de guerra configurando eventuais crimes de guerra e crimes contra a Humanidade.

Num plano mais geral, a HRW considera que a intensa mobilização internacional em defesa dos direitos humanos desde a invasão russa na Ucrânia deve ser “replicada” em outros cenários onde esses direitos são violados.

Com este pano de fundo, a HRW elogia a rapidez com que o Tribunal Penal Internacional (TPI) foi chamado a investigar e com que a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e outros governos aplicaram sanções à Rússia. No relatório, a organização insta os governos a “replicar o melhor da resposta internacional na Ucrânia” e “ampliar a vontade política para enfrentar outras crises” noutros cenários turbulentos.