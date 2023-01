Líder de petrolífera vai presidir à próxima Cimeira do Clima da ONU

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta quinta-feira a nomeação do diretor executivo da gigante petrolífera estatal ADNOC para presidir à próxima conferência da ONU sobre o clima (COP28), marcada para o final do ano, no Dubai.

O ministro dos Assuntos Presidenciais dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Mansur bin Zayed al Nahyan, nomeou Ahmed al Jaber para liderar a organização da COP28, entre 30 de novembro e 12 de dezembro, indicou a agência de notícias oficial WAM.

Como diretor executivo da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Ahmed al Jaber está "a liderar a descarbonização e diversificação das operações e investimentos da empresa para tornar as energias de hoje mais limpas, enquanto investe nas energias limpas de amanhã", acrescentou.

Ahmed al Jaber é ainda ministro da Indústria e enviado especial para as mudanças climáticas dos Emirados Árabes Unidos.

O executivo lidera também a Masdar, uma empresa de energias renováveis que opera atualmente em 40 países.