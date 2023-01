Grupo de políticos italianos pede revogação de cidadania honorária a Bolsonaro

Após a invasão em Brasília, um grupo de deputados de Veneto, norte de Itália, pediram à prefeita da cidade de Anguillara para que retirasse a cidadania honorária do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, cujo bisavô era natural da região.

“Após a tentativa de golpe no Brasil por partidários do ex-presidente, só podemos ratificar o absurdo desse reconhecimento, que pedimos para ser revogado com urgência”, disseram as representantes regionais do Partido Democrático (PD) Vanessa Camani e Andrea Zanoni ao jornal Podova Oggi, citado pela imprensa brasileira.

Ao PD juntaram-se outros partidos com representação parlamentar na região, como o Movimento 5 Estrelas (M5S), os Verdes e o Partido da Refundação Comunista, para exigir que a presidente da Câmara de Anguillara, Alessandra Buono, do partido de extrema-direita Liga do Norte, revogasse aquela distinção concedida ao ex-presidente brasileiro, em novembro de 2021.

“Há rumores da imprensa brasileira de que o Jair Bolsonaro, que está atualmente na Florida, solicitou cidadania italiana. Você sabia que os filhos de Bolsonaro também solicitaram cidadania? Isso seria um grande problema para a república italiana porque diante dos acontecimentos não pode haver incerteza de não dar a cidadania italiana à família Bolsonaro, sobre quem tramitam processos judiciais na Justiça brasileira”, alertou o deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde.

“Estamos a enfrentar acontecimentos gravíssimos. O ataque às instituições democráticas pelos seguidores de [Jair] Bolsonaro é um ataque à democracia e não pode ser tolerado de forma alguma”, sublinhou a assessora regional do M5S, Erika Baldin, que ainda pediu uma resolução de apoio a Lula da Silva.

Após a invasão em Brasília a origem italiana de Bolsonaro tornou-se motivo de debate político. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, teve de desmentir que se estivesse a pensar conceder-lhe a nacionalidade italiana.

No domingo passado, milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram e vandalizaram a sede do Congresso, o palácio presidencial do Planalto e o STF, numa tentativa falhada de derrubar o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.