Costa em Bruxelas para reunião com von der Leyen na próxima quinta-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai reunir-se com o primeiro-ministro português, António Costa, na quinta-feira, em Bruxelas, para "abordar tudo o que seja relevante" para o bloco comunitário e o país.

"Na quinta-feira, [Ursula von der Leyen] regressa a Bruxelas e vai reunir-se com António Costa, primeiro-ministro de Portugal", anunciou a porta-voz da Comissão Dana Spinant.

Questionada pelos jornalistas sobre o propósito da reunião, a porta-voz disse apenas que faz parte de um contacto regular entre von der Leyen e os chefes de Estado ou de Governo dos Estados-membros da União Europeia (UE): "Esta reunião vai abordar tudo o que seja importante e relevante, nesta altura, para UE e para Portugal.".

Na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia vai reunir-se com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e também vai discursar no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, no dia seguinte.

A última vez que Costa e von der Leyen se encontraram foi na reunião do Conselho Europeu de dezembro, onde o primeiro-ministro português defendeu a renovação, a partir de maio, do mecanismo ibérico que limita o preço do gás na produção de eletricidade.

"Do nosso lado e de Espanha, sublinhámos que, independentemente da fixação deste mecanismo da correção de preço do gás, é essencialmente renovar, a partir de maio, a solução ibérica, [...] que não tem distorcido o mercado e que tem permitido às empresas portuguesas e sediadas em Portugal e Espanha -- e também à França, sempre que adquire energia na Península Ibérica -- ter sempre preços francamente mais competitivos do que são praticados no mercado internacional", disse na altura António Costa.