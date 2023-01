EUA. George Santos e as mentiras que têm demonstrado falta de "ética republicana"

A mentira que exacerbou mais os ânimos, no entanto, teve a ver com a sua descendência.

Depois de ter sido eleito nas intercalares de novembro, derrotando o Democrata Robert Zimmerman, George Santos e as alegações que fez sobre o seu passado têm sido escrutinados pelos média e por outros políticos.

Filho de pais brasileiros, o político tem estado sob críticas e chacota devido a "mentiras atrás de mentiras" no seu currículo e percurso.

Representantes do Partido Republicano em Nova Iorque pediram, esta quarta-feira, a demissão do congressista George Santos, da Câmara dos Representantes.

Agora, é o próprio Partido Republicano a pedir a demissão de George Santos.

Uma dúzia de representantes do partido em Nova Iorque deram uma conferência a pedir a sua demissão do cargo, o que daria origem a uma eleição especial no terceiro distrito da cidade.

"George Santos não tem a capacidade para servir na Câmara dos Representantes e deve demitir-se", disse o Republicano Anthony D'Esposito, que representa um distrito vizinho.

Mesmo assim, o congressista publicou na sua conta de Twitter que "continua comprometido" em servir os seus eleitores e lamenta que representantes locais do partido "recusem trabalhar para obter resultados para a nossa comunidade ser mais segura e com menos custos de vida".

"Não me vou demitir", conclui.