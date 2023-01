Dezasseis mortos devido às chuvas torrenciais na Califórnia

Dezasseis pessoas morreram no estado norte-americano da Califórnia devido às chuvas torrenciais que continuaram esta madrugada a cair, tendo as autoridades ordenado à evacuação de numerosas regiões, incluindo a cidade de Montecito, onde está a residência do príncipe Harry e Meghan Markle.

Grande parte do estado da Califórnia está a ser atingido por uma forte tempestade de inverno em que as chuvas torrenciais já provocaram inundações, corte de estradas, quedas de árvores e cortes de energia em dezenas de milhares de residências.

Em comunicado, o gabinete do governador Gavin Newsom refere que tempestades sucessivas estão a varrer o estado da Califórnia e já provocaram a morte a 16 pessoas, "mais do que os incêndios florestais dos últimos dois anos".

"É ainda esperado vários dias de mau tempo invernal", sublinhou o governador, pedindo aos cidadãos para que sejam "híper vigilantes".

Em Paso Robles, uma pequena cidade a meio caminho entre Los Angeles e São Francisco, um menino de cinco anos foi arrastado pela água na segunda-feira e continua desaparecido, segundo um comunicado do xerife.

As buscas da criança, que desapareceu quando o carro em que seguia com a mãe ficou preso na água, tiveram de ser suspensas devido ao mau tempo.

Em Bakersfield, no centro do estado, dois condutores morreram depois de uma árvore ter caído na estrada, segundo o Los Angeles Times.

Cerca de 150.000 residências ficaram sem eletricidade.

Segundo os serviços meteorológicos (NWS), após uma melhoria da situação meteorológica na noite de hoje, uma nova tempestade deve atingir na quarta-feira a Califórnia com previsões de chuva até 18 centímetros.

O NWS refere que a Califórnia está atualmente a viver "um ataque implacável de rios atmosféricos", como não acontecia desde 2005, que causam quantidades impressionantes de chuva e neve.

As autoridades ordenaram a evacuação de Montecito, uma cidade costeira a norte de Los Angeles e onde várias celebridades têm mansões de luxo, como a atriz Jennifer Aniston e a apresentadora de TV Oprah Winfrey.