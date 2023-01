CEO do TikTok foi a Bruxelas dar garantias de cumprimento de regulamentos europeus

O CEO do TikTok esteve esta terça-feira em Bruxelas para garantir à União Europeia o compromisso da applicação em respeitar as regras do espaço europeu.

Entre outras questões, foram abordadas as preocupações com a privacidade dos utilizadores e da segurança das crianças.

A aplicação detida pelo conglomerado chinês ByteDance é das mais populares entre as faixas etárias mais novas.

Nos próximos meses, a União Europeia planeia avançar com regras mais rigorosas para esta e outras empresas de tecnologia.

O chefe da Justiça da UE Didier Reynders terá dito ao CEO do TikTok Shou Zi Chew que a plataforma tem de fazer mais para combater o discurso de ódio.

A marca terá dado garantias que vai cumprir as novas regras do espaço europeu.