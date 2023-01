"Apagão" informático afeta voos nos EUA

Nos Estados Unidos da América, uma falha informática está esta quarta-feira a afetar o sistema de controlo aéreo e levou, a dada altura, ao cancelamento de todos os voos em território norte-americano.

Segundo o regulador da aviação norte-americana, a situação está a ser trabalhada de forma a restaurar o sistema, que alerta os pilotos sobre possíveis perigos nas rotas de voo.

Todas as operações no sistema nacional do espaço aéreo foram afetadas, o que está a causar atrasos, especialmente nos voos domésticos.

Em comunicado, a entidade reguladora da aviação norte-americana revela que algumas funcionalidades estão a regressar, mas que as operações do sistema nacional do espaço aéreo mantém-se com limitações.

[notícia atualizada às 12h29 de 11 de janeiro de 2023]