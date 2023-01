"Turista" Bolsonaro tem 30 dias para deixar os EUA

Jair Bolsonaro terá de abandonar os EUA no prazo de 30 dias. A informação é avançada pelo próprio Governo norte-americano, que dá conta de que o visto diplomático do ex-Presidente brasileiro já não é válido.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, não abordou o caso específico de Bolsonaro, mas deixou a dica: "Se um indivíduo não tem uma justificação para permanecer nos EUA, então será sujeito à sua remoção pelo Departamento de Segurança Interna".

Segundo o mesmo porta-voz, se a pessoa "não está mais envolvida em assuntos oficiais de governo", "cabe ao portador do 'visa' abandonar os EUA" ou "pedir uma mudança para outro tipo de estatuto migratório no prazo de 30 dias".



Logo, a alternativa para Jair Bolsonaro se manter no país passará pela candidatura ao estatuto de imigrante. Neste momento, o antigo chefe de Estado brasileiro está abrangido pelo "visa" de turista, o que ainda lhe permite permanecer nos EUA durante as próximas semanas.

Após os acontecimentos de Brasília, vários políticos norte-americanos apressaram-se em expressar o seu desconforto com a permanência de Bolsonaro na Flórida. Congressistas como Joaquin Castro, Anna Eskamani e Alexandria Ocasio-Cortez pedem a extradição do antigo Presidente do Brasil.

"Não se deve dar asilo a Bolsonaro na Flórida, onde tem estado a esconder-se da responsabilidade perante os seus próprios crimes", tweetou Joaquin Castro, deputado Democrata do Texas.

Já esta segunda-feira, a comunicação social brasileira avançou que o ex-chefe de Estado brasileiro foi internado num hospital da Flórida com queixas de fortes dores abdominais.