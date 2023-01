Ordenada detenção do ex-comandante da Polícia Militar de Brasília

O Supremo Tribunal do Brasil ordenou esta terça-feira a detenção do ex-comandante da Polícia Militar de Brasília, o coronel Fábio Augusto, avança a Globo News.

O coronel Fábio Augusto era o responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal na altura em que apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram, no domingo, o Congresso, o Palácio do Planalto e o edifício do Supremo Tribunal.



As forças de segurança têm sido acusadas de conivência com os manifestantes, que provocaram o caos nas instalações dos Três Poderes.

O Ministério Público pediu esta terça-feira ao Tribunal de Contas do Brasil o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro na sequência do ataque aos três poderes por parte dos seus apoiantes mais radicais.

O procurador-geral adjunto do Ministério Público perante o Tribunal de Contas, Lucas Rocha, pediu também que a sanção fosse estendida ao governador suspenso de Brasília, Ibaneis Rocha, e ao seu antigo secretário de segurança, Anderson Torres, um leal aliado e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro.