Falta de ovos gera corrida à compra de galinhas na Nova Zelândia

A decisão, no entanto, já havia sido tomada em 2012, altura em que 86% das galinhas poedeiras se encontravam nessa situação, diz o The Guardian.

De acordo com o jornal The Guardian, os produtores de ovos da Nova Zelândia afirmam não conseguir responder à grande procura do mercado, faltando "centenas de milhares de galinhas" para conseguirem responder aos consumidores.

A falta de ovos nos supermercados neozelandeses tem motivado um aumento significativo da compra de galinhas. A carência deve-se à mais recente proibição de baterias de gaiolas no país, que entrou em vigor no início deste ano.

Segundo o The Guardian, a procura deste tipo de aves na internet neozelandesa aumentou 77% na última semana, a rondar as 32.800 pesquisas online. Números que têm suscitado preocupação entre as associações animais do país oceânico.

"Compreendo que pareça uma boa ideia, mas, a não ser que cuidem delas a longo prazo, não comprem galinhas", frisou Gabby Clezy, diretora executiva da Sociedade para a Prevenção de Crueldade Animal (SPCA) da Nova Zelândia.

De acordo com a mesma associação, os consumidores podem ser "surpreendidos" com a longevidade deste tipo de animais - que podem viver dez ou mais anos - e pelo facto de poderem produzir ovos apenas nos "primeiros dois, três anos".

Além disso, a SPCA alerta para as necessidades específicas destas aves. Além de precisarem da companhia de outras galinhas, exigem gaiolas limpas e espaçosas, cuidado veterinário e alimentação com qualidade.

"São animais de companhia divertidos, não os comprem como produtores de ovos", sublinha Clezy.