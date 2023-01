Supremo Tribunal brasileiro "não se deixará intimidar" por apoiantes de Bolsonaro

Veja também:

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, sublinha que a instituição "não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao estado democrático de direito" após a sua sede, em Brasília, ter sofrido uma invasão de apoiantes do ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

"O edifício-sede do STF, património histórico dos brasileiros e da humanidade, foi severamente destruído por criminosos, vândalos e anti-democratas. Lamentavelmente, o mesmo ocorreu no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. As sedes dos três poderes foram vilipendiadas", pode ler-se no comunicado assinado por Weber.