Presidentes dos três poderes dizem que Brasil "precisa de normalidade"

Os presidentes dos três poderes do Estado brasileiro assinaram, esta segunda-feira, uma nota conjunta em que repudiam os ataques ao Planalto da República, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal.

Na nota, divulgada no Twitter, e assinada pelo presidente da República, Lula da Silva, a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital, são repudiados os ataques "terroristas, criminosos e golpistas".