Políticos norte-americanos pedem extradição de Bolsonaro

Para Joaquin Castro, deputado democrata pelo Estado do Texas, "não se pode permitir que os terroristas "de andar por casa" e fascistas usem a mesma cartilha que Trump para minar a democracia". Por isso, afirma na sua conta no Twitter, "Bolsonaro não pode refugiar-se na Flórida, onde se esconde, e foge à responsabilidade dos seus crimes".

Vários congressistas norte-americanos pediram, nas últimas horas, a extradição do Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, onde se encontra desde a véspera da tomada de posse do Lula da Silva.

Depois de centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro terem este domingo invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial (três poderes), o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva decretou a intervenção federal em Brasília.

Com a desmobilização do acampamento de apoiantes de Jair Bolsonaro junto ao Quartel General do Exército, com o apoio de quase mil militares do Exército brasileiro têm sido feitas inúmeras detenções.

De acordo com a imprensa brasileira que cita o Ministério da Justiça, já terão sido detidas cerca de 1.200 pessoas pela Polícia Federal.

Recorde-se que os apoiantes do ex-presidente brasileiro estavam acampados há mais de 60 dias em frente à sede do Exército, onde pediram diariamente por uma intervenção militar que travasse ou restringisse a presidência de Lula da Silva, alegando teorias da conspiração sobre uma suposta fraude eleitoral.