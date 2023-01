Lula testemunha destruição no Palácio do Planalto

O responsável do Governo de Lula da Silva afirma que houve planeamento de segurança para a manifestação de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas aconteceram "omissões que serão apuradas".

Antes da chegada de Lula da Silva a Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que, pelo menos, 200 pessoas foram detidas em flagrante por participação no ataque ao Congresso do Brasil.

Lula da Silva estava no estado de São Paulo, a acompanhar a situação das cheias, quando a invasão do Congresso aconteceu.

O Presidente brasileiro, que tomou posse no dia 1 de janeiro, deslocou-se também às instalações do Supremo Tribunal Federal, outro dos alvos da fúria dos apoiantes de Bolsonaro.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, deslocou-se este domingo à noite ao Palácio do Planalto, em Brasília, para ver com os próprios olhos a destruição causada pelos apoiantes de Jair Bolsonaro.

"Não são atos políticos, são atos terroristas. Estiverem onde estiverem, as pessoas envolvidas nestes incidentes serão presas", declarou Flávio Dino, em conferência de imprensa.

Em causa pode estar o crime de golpe de Estado, adiantou o ministro da Justiça.

Flávio Dino admitiu claramente que houve uma falha grave de segurança e anunciou uma investigação.

“Existe um contingente [do Exército] dedicado à proteção da sede da Presidência e os factos mostram que esse contingente não atuou. Porquê que isso aconteceu? Vai ser alvo de uma investigação do Ministério da Defesa, afirmou também o ministro da Justiça.



A decisão de abrir a esplanada do Congresso "foi errada". Falta saber se foi "erro, omissão ou conivências", declarou o governante.

Um grupo de apoiantes do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro invadiu, este domingo, o Congresso, o Palácio do Planalto (sede do governo brasileiro) e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

Após horas de caos e desordem, as forças de segurança conseguiram recuperar o controlo dos edifícios dos Três Poderes.



O motivo do protesto é a eleição de Lula da Silva, que muitos apoiantes de Bolsonaro acreditam ter sido manipulada.