Lula responsabiliza Bolsonaro e decreta intervenção federal na segurança pública

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, decretou, até 31 de janeiro, uma "intervenção federal para conter segurança de ordem pública".

Em reação à invasão ao Congresso do Brasil, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal por parte de apoiantes de Jair Bolsonaro, em protesto contra as eleições que deram a vitória ao Presidente empossado, Lula da Silva garantiu que todos os que tenham participado ou estado por trás do ataque serão punidos exemplarmente.

"Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal [Brasília] com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública", leu Lula da Silva, em conferência de imprensa.

Lula da Silva apelidou os invasores de "verdadeiros vândalos" e "fascistas fanáticos", e garantiu que "todas as pessoas" que participaram no ataque "serão encontradas e punidas".

"A Democracia garante o direito de liberdade, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a Democracia. Descobriremos quem foram os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei este gesto de irresponsabilidade anti-democrático de vândalos e fascistas. Se houve omissão do governo federal sobre isto, também vamos punir", declarou.