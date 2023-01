Invasão do Congresso em Brasília danifica vitral e mural de Di Cavalcanti

Os manifestantes pró-Bolsonaro que invadiram no domingo o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, complexo idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, danificaram importantes obras de arte da cultura brasileira.

De acordo com a Folha de S. Paulo, uma das obras que sofreu danos foi Araguaia, vitral da artista franco-brasileira Marianne Peretti, de 1977, que fica no salão verde da Câmara dos Deputados. Já no Planalto, foi furada pelos manifestantes a tela Mulatas, pintada em 1962 por Di Cavalcanti.