Brasil: Presidente de Angola e da CPLP condena "atos antidemocráticos"

O Presidente angolano, João Lourenço, que assegura também a presidência rotativa da CPLP, condenou hoje de forma "vigorosa e firme" os "atos antidemocráticos" por parte de apoiantes "bolsonaristas" contra instituições que representam a democracia brasileira.

"Na qualidade de Presidente "pro tempore" da CPLP e na de Presidente da República de Angola expresso a mais vigorosa e firme condenação aos atos antidemocráticos que estão a ser praticados no Brasil, ao longo do dia de hoje, contra instituições que representam e simbolizam a Democracia brasileira", escreveu João Lourenço, numa mensagem divulgada na página da Presidência de Angola na rede social Facebook.

O chefe de Estado Angolano manifestou a convicção de que as autoridades brasileiras vão exercer a sua autoridade e "repor sem demora a ordem democrática no país".

"Consideramos estas manifestações lamentáveis e reveladoras de um elevado grau de intolerância não compatível com as regras do jogo democrático, em que os resultados legitimados pelo voto popular devem ser reconhecidos e aceites por todos", escreveu João Lourenço.