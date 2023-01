Brasil: Investigador considera lamentável "loucura de radicais" e "terroristas"

O vice-presidente do FIBE - Fórum de Integração Brasil-Europa disse este domingo ser "lamentável" a invasão dos edifícios dos três poderes, mas "claro" que se tratou de "uma loucura de radicais, terroristas, e a polícia retomou os palácios em Brasília".

O investigador referia-se, assim, à invasão do Palácio Presidencial, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) hoje em Brasília por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma semana após a tomada de posse no novo chefe de Estado, Luíz Inácio Lula da Silva.

"Lamentável, mas está claro que [foi] uma loucura de radicais, terroristas, e a polícia já retomou palácios", afirmou o brasileiro José Roberto Afonso, que é também investigador do ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em Lisboa.

Porém, numa curta declaração por escrito à Lusa, o vice-presidente do FIBE considerou que no Brasil, neste momento, "há uma unanimidade de todos os poderes políticos em defesa da democracia".

O investigador assegurou também que "a ordem será estabelecida".

O Presidente brasileiro decretou a intervenção federal em Brasília depois de centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial.

Os manifestantes, que furaram as barreiras de proteção da polícia, pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

A Polícia Militar conseguiu, entretanto, recuperar o controlo da sede do STF e o chefe de Estado brasileiro prometeu que todos os responsáveis pelas invasões serão punidos.