Brasil. "Instituições civis e militares" em sintonia na defesa da Constituição e da democracia

"As instituições civis e militares" estão em sintonia na defesa da Constituição e da democracia, após o ataque ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou esta segunda-feira o ministro brasileiro da Justiça, Flávio Dino.

"Hoje, o Presidente Lula da Silva reuniu com os três poderes da República, também com os comandantes das forças armadas. No tocante às instituições civis e militares reina a plena compreensão quanto à importância da proteção da Constituição e da democracia", declarou Flávio Dino, em conferência de imprensa.



Aumenta de 1.200 para 1.500 o número de pessoas detidas em resultado do ataque ao Congresso de Brasília, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal, avançou o ministro da Justiça, nestas declarações aos jornalistas.



O governante afirma que o Brasil " caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade".