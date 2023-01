Bolsonaro internado num hospital dos EUA

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi internado num hospital da Flórida, nos Estados Unidos, com forte dores abdominais.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela comunicação social brasileira, um dia depois da invasão do Congresso de Brasília por apoiantes de Jair Bolsonaro.

O ex-presidente do Brasil foi hospitalizado várias vezes nos últimos anos, depois de em 2018 ter sido esfaqueado durante uma ação de campanha.

O internamento mais recente ocorreu em novembro de 2022, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Jair Bolsonaro deixou o Brasil no final do ano passado, antes da tomada de posse do novo Presidente brasileiro, Lula da Silva, a 1 de janeiro.