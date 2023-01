Bolsonaro condena “depredações”, mas rejeita ónus na invasão

O silêncio terminou. Numa publicação nas redes sociais, Jair Bolsonaro já reagiu à invasão do Congresso em Brasília e às acusações lançadas por Lula da Silva.

O ex-presidente do Brasil condenou as “depredações e invasões de prédios públicos”, mas aproveitou a oportunidade para também criticar a oposição.

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, escreveu no Twitter.

Bolsonaro rejeitou ter qualquer envolvimento no sucedido este domingo em Brasília. “Repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.”

E disse também: “Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade.”