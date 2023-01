Autoridades brasileiras investigam eventual conivência da polícia nos tumultos

As autoridades brasileiras estão a investigar a suposta leniência da polícia no momento da invasão aos três poderes, em Brasília, este domingo. Governador e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal já foram afastados.

As forças de segurança estão sob suspeita, sobretudo depois de terem escoltado os apoiantes de Bolsonaro até à Esplanada dos Ministérios, apesar das instruções iniciais para vedar o acesso à zona.

A partir deste ponto, tornou-se mais fácil para os invasores acederem ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. As imagens, que já circulam em massa nas redes sociais, revelam uma ação leviana dos agentes de autoridade face à invasão que se proporcionou.

Por outro lado, as fotografias e vídeos publicados não só demonstram uma relativa descontração, como apresentam agentes da polícia a conversar e até a sinalizar o seu apoio ao movimento bolsonarista. Houve até tempo para uma pausa e refrescar com água de côco.