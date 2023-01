Ataque ao Congresso. Lula falou com Marcelo e agradeceu apoio de Portugal

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva já falaram sobre o ataque deste domingo ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, falou telefonicamente com o Presidente da República, agradecendo a sua manifestação pública pela condenação e repúdio dos atos praticados em Brasília, tendo enaltecido o facto de Portugal ter sido o primeiro país a fazê-lo", refere o Palácio de Belém, em comunicado.

"O Presidente da República considera que estes atos, além de inconstitucionais e ilegais, são inadmissíveis e intoleráveis em democracia, reforçando o apoio e a total solidariedade de Portugal para com o poder legitimamente eleito no Brasil", sublinha a nota.

Um grupo de apoiantes do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro invadiu, este domingo, o Congresso, o Palácio do Planalto (sede do governo brasileiro) e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília.



O motivo do protesto é a eleição de Lula da Silva, que muitos apoiantes de Bolsonaro acreditam ter sido manipulada.



O Presidente do Brasil, Lula da Silva, decretou, até 31 de janeiro, uma "intervenção federal para conter segurança de ordem pública".



Em reação à invasão ao Congresso do Brasil, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal por parte de apoiantes de Jair Bolsonaro, em protesto contra as eleições que deram a vitória ao Presidente empossado, Lula da Silva garantiu que todos os que tenham participado ou estado por trás do ataque serão punidos exemplarmente.