“Ultrajante”: a reação de Biden à invasão do Congresso em Brasília

Joe Biden foi perentório na reação à invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal em Brasília, este domingo.

O presidente norte-americano, de visita à fronteira dos EUA com o México, apelidou de “ultrajante” os últimos acontecimentos, em declarações aos jornalistas.

Com Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, a viver nos EUA (por tempo indefinido), Biden tem estado sob pressão de alguns representantes do Partido Democrata.

Antes de Biden, o secretário de Estado Anthony Blinken já havia dito que os EUA condenavam os ataques e que “usar violência para atacar instituições democráticas é sempre inaceitável”.