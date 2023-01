UE e Estados Unidos condenam violência e transmitem apoio a Lula da Silva

Veja também:

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou-se hoje "profundamente preocupada" com a violência em Brasília, onde apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram sedes dos poderes, e defendeu que "a democracia deve ser sempre respeitada".

"Profundamente preocupada com o que está a acontecer no #Brasil. A Democracia deve ser sempre respeitada", afirmou hoje Roberta Metsola, numa publicação na rede social Twitter.

A líder afirma que o Parlamento Europeu "está ao lado do Governo" do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e "de todas as instituições legitima e democraticamente eleitas".

Por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou hoje a sua "condenação absoluta" do "ataque às instituições democráticas" no Brasil e transmitiu o "total apoio" do bloco ao Presidente Lula da Silva, que tomou posse há uma semana, após a vitória na segunda volta das eleições presidenciais, em 30 de outubro, sobre Jair Bolsonaro, que procurava a reeleição para um segundo mandato.

Também no Twitter, Michel recordou que Lula foi eleito "democraticamente", em eleições que foram "justas e livres", ao contrário do que o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu durante estes meses.

Por sua parte, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, expressou o seu "desânimo" perante as "ações violentas e ocupação ilegal" de instituições por milhares de "extremistas".

"A democracia brasileira prevalecerá sobre a violência e o extremismo", sublinhou, no Twitter.

EUA condenam "veementemente" ataque "à democracia"

O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff, condenou "veementemente" a invasão por apoiantes de Bolsonaro às sedes dos poderes brasileiro, considerando que se tratou de "ataques à democracia".

"A violência não tem lugar em nenhuma democracia. Condenamos veementemente os ataques contra as instituições dos poderes executivo, legislativo e judicial em Brasília, que são também um ataque à democracia", disse Koneff, numa mensagem na rede social Twitter.

Segundo o diplomata, "não há justificação para estes atos".

Esta mensagem foi igualmente divulgada na página oficial na Internet da Embaixada dos EUA em Brasília, que alertou para um "protesto antidemocrático" que se tornou violento em Brasília, instando os cidadãos norte-americanos a evitar aquela zona.