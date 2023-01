Polícia retoma controlo do Congresso do Brasil

Veja também:

As forças de segurança já conseguiram retomar o controlo do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal em Brasília, avança a Globo News.

Pelo menos 170 pessoas foram detidas por envolvimento no ataque aos três órgãos de poder.

Um grupo de apoiantes do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro invadiu, este domingo, o Congresso, o Palácio do Planalto (sede do governo brasileiro) e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília.