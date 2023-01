Apoiantes de Bolsonaro invadem congresso em Brasília

E a história repete-se. À imagem do que aconteceu nos EUA, em 2021, com a invasão do Capitólio por apoiantes de Donald Trump, um grupo de apoiantes do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro está, neste momento, a tentar invadir o Congresso e o Palácio do Planalto, a sede do governo brasileiro, em Brasília. O motivo do protesto é a eleição de Lula da Silva.

De acordo com alguns órgãos da comunicação brasileiros, a invasão começou depois de apoiantes de Bolsonaro terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a pedir uma intervenção militar para derrubar o Presidente recém empossado.

Apesar de a polícia federal ter colocado barreiras de proteção, os ‘bolsonaristas’ avançaram e furaram o cerco policial.