Natal ortodoxo. Kiev pede à população para não comparecer nas celebrações religiosas

Iryna Vereshchuk defende categoricamente que a Rússia estará a planear ataques a igrejas durante as celebrações do nascimento de Jesus pelos ortodoxos.

A vice-primeira-ministra da Ucrânia não acredita nas boas intenções do Presidente russo, Vladimir Putin, que decretou na quinta-feira um cessar-fogo na Ucrânia durante o período do Natal ortodoxo.

Na quinta-feira, depois de uma reunião com patriarca ortodoxo russo Cirilo, Vladimir Putin pediu ao exército russo para executar um "cessar-fogo na linha de contacto entre as partes a partir das 12h00 horas do dia 6 de janeiro até às 12 horas do dia 7 de janeiro".

O presidente russo apelou também às forças ucranianas que respeitem esta trégua para dar a possibilidade aos ortodoxos, a confissão maioritária na Ucrânia como na Rússia, de "assistir aos serviços religiosos na véspera de Natal, bem como no dia da Natividade de Cristo".

"Atendendo ao apelo de Sua Santidade o patriarca Cirilo, instruí o ministro da Defesa para introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia", refere um comunicado difundido pelo Kremlin.