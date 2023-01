Marques Mendes quer RTP África a ajudar português a ser língua oficial da ONU

O comentador político e antigo ministro Luís Marques Mendes destacou esta sexta-feira, na Praia, a singularidade e a importância da RTP África e desafiou-a a ajudar nos esforços para que o português seja língua oficial das Nações Unidas.

“O que não é um objetivo de Portugal, é um objetivo da língua portuguesa, o que não é apenas um objetivo de Portugal, é um objetivo dos vários países que no mundo, nos quatro continentes, falam o português”, afirmou.

O político social-democrata era ministro da Comunicação Social em 1992 quando foi criada a RTP Internacional, sucedendo-lhe o socialista Jorge Coelho, ministro da mesma pasta quando foi criada a RTP África, em 1998.

O agora comentador político foi o convidado para participar na conferência comemorativa dos 25 anos da RTP África, na cidade da Praia, que contou com a participação de todos os presidentes das televisões públicas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Marques Mendes falou do passado da RTP África, dizendo que foi um projeto “atípico, singular e fora do vulgar”, formalmente, juridicamente e oficialmente de Portugal, mas é substancialmente, estrategicamente e culturalmente um projeto de língua portuguesa, a quinta mais falada no mundo.

Considerando que é um projeto que “nasceu bem e teve sucesso” no passado, mas entendeu que o presente também é de “inegável sucesso”, em que a sua afirmação é também a afirmação da língua portuguesa e da história de cada um dos países e das suas televisões.

Luís Marques Mendes sublinhou ainda a “história de sucesso” da “boa relação” entre Portugal e os PALOP, considerando que o presente é “dinâmico” e prevê um “grande futuro”.

“Um projeto ganhador até ao momento não tem que ser mudado, tem que ser aprofundado, tem que ser reforçado, tem que ser potenciado”, advogou, sublinhando a importância do reforço e da potenciação do serviço público de televisão.

Tendo ficado também associado ao nascimento da RTP África, Marques Mendes considerou ainda ser “fundamental” acentuar a vertente da televisão em língua portuguesa e a importância que tem no plano estratégico para os PALOP e Portugal.

Notando que a RTP África é um projeto “estratégico e indispensável”, o comentador salientou a importância do estabelecimento de relações fortes e de amizade entre os povos.

As comemorações dos 25 anos da RTP África prosseguem no sábado com uma gala e espetáculo musical na cidade da Praia.