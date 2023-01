EUA. Várias pessoas alvejadas num tiroteio em Miami

A polícia norte-americana está a investigar um tiroteio ocorrido em Miami, na última noite.

O incidente ocorreu no exterior de um restaurante onde estava a ser filmado um video do “rapper” French Montana.

O número de vítimas é, ainda, incerto. De acordo com a CBS, 10 pessoas terão sido alvejadas, mas a polícia não confirma essa informação.

A NBC refere que são nove os baleados, entre eles o próprio "rapper", um norte-americano de ascendência marroquina.

No entanto, não há confirmação de vítimas mortais.

De acordo com a polícia, o confronto entre dois grupos começou noutro local, mas terminou com um tiroteio à porta do restaurante "The Licking".

As autoridades confirmam que "várias pessoas" tinham sido alvejadas. Algumas foram transportadas para hospitais da zona.

Pelo menos, quatro vítimas foram retiradas do local em helicóptero e transportadas o Hospital Jackson Memorial.