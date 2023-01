Zelensky pede mais veículos blindados

O Presidente ucraniano instou outros países europeus a seguirem o exemplo de França, que vai enviar para a Ucrânia veículos blindados ligeiros, defendendo que a melhoria das capacidades defensivas podem “acelerar a derrota do Estado terrorista”.

“A França elevou o apoio de defesa europeu à Ucrânia a um novo nível, e agradeço ao Presidente Macron por essa liderança. Receberemos mais veículos blindados e, em particular, tanques com rodas de produção francesa”, sublinhou Volodymyr Zelensky no seu habitual discurso noturno diário dirigido à nação.

Para o chefe de Estado ucraniano, o material militar enviado pela França “envia um sinal claro” aos restantes parceiros: “não há razão racional para que a Ucrânia ainda não tenha sido abastecida com tanques do tipo ocidental”.

“É muito importante para restaurar a segurança de todos os ucranianos e a paz de todos os europeus. (…) Devemos pôr fim à agressão russa exatamente este ano e não adiar nenhuma das capacidades defensivas que podem acelerar a derrota do estado terrorista”, destacou Zelensky.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou hoje ao seu homólogo ucraniano, que o seu país enviará à Ucrânia veículos blindados ligeiros, confirmaram fontes do Eliseu citadas pela agência noticiosa AFP.

Os pormenores sobre o envio deste tipo de veículo não foram revelados oficialmente, mas a presidência francesa deverá ainda emitir um comunicado com mais detalhes.

No entanto, os ‘media’ locais indicaram tratar-se de veículos blindados de rodas tipo AMX-10 RC.

Em 31 de dezembro, no seu tradicional discurso de final de ano ao país, Macron prometeu à Ucrânia que a França e a Europa estariam ao seu lado também em 2023.

Nos últimos meses de 2022, a França forneceu à Ucrânia sistemas de defesa antiaérea, incluindo radares e mísseis.

Paris também impulsionou iniciativas como o acolhimento de 2.000 soldados ucranianos que receberam formação e a organização de uma conferência internacional solidária com o objetivo de recolher ajuda destinada à população ucraniana durante o presente inverno.