Trégua de Putin é "hipocrisia", diz conselheiro de Zelensky

A Ucrânia apelida de “hipocrisia” a declaração de cessar-fogo do Presidente russo durante o Natal ortodoxo.

Mykhailo Podolyak, um dos principais conselheiros do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu no Twitter que as tropas russas “devem retirar dos territórios ocupados”.

Só depois de os militares da Rússia abandonarem solo ucraniano é que será possível implementar uma “trégua temporária”, afirma Mykhailo Podolyak.

“Deixe a hipocrisia para si próprio”, declarou o conselheiro de Zelensky, dirigindo-se para o Presidente russo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, terá ordenado esta quinta-feira a declaração de um cessar-fogo de dois dias, entre 6 e 7 de janeiro, na Ucrânia, horas depois de o Patriarca da Igreja Ortodoxa ter pedido o fim das hostilidades durante o Natal ortodoxo.

Citando o Kremlin, a Reuters indica que Putin instruiu o ministro da Defesa a ordenar um cessar-fogo em toda a Ucrânia durante 36 horas, a partir das 12h locais de amanhã, 6 de janeiro.