Putin ordena cessar-fogo no Natal ortodoxo

Citando o Kremlin, a Reuters indica que Putin instruiu o ministro da Defesa a ordenar um cessar-fogo em toda a Ucrânia durante 36 horas, a partir das 12h locais de amanhã, 6 de janeiro.

Muitos cristãos ortodoxos, incluindo aqueles que vivem na Rússia e na Ucrânia, celebram o Natal entre 6 e 7 de janeiro, no que corresponde ao Dia de Reis celebrado no Ocidente.

Esta informação foi avançada depois de o Presidente russo ter manifestado disponiblidade para para negociações de paz com a Ucrânia, mas apenas se Kiev reconhecer as "novas realidades territoriais".

Segundo um comunicado do Kremlin, Putin falou, nesta quinta-feira, ao telefone com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e “confirmou novamente a abertura da Rússia a um diálogo sério sobre a condição de as autoridades de Kiev cumprirem os requisitos bem conhecidos e reiterados de levar em conta as novas realidades territoriais".