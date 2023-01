Moçambique. Governo anuncia nova operação contra bases rebeldes

As forças governamentais moçambicanas anunciaram o lançamento de uma operação para destruir bases terroristas no limite entre os distritos de Muidumbe e Macomia, alvo de incursões rebeldes, nos últimos dias.

A operação, designada Vulcão IV e que conta com a ajuda das forças estrangeiras que apoiam Moçambique no combate contra o terrorismo, visa "intensificar medidas de perseguição e destruição das bases terroristas do inimigo que aterroriza o norte do rio Messalo, distrito de Muidumbe, e o ocidente de Chai, no distrito de Macomia", refere um comunicado do Ministério da Defesa.

Operação Vulcão I continua

Segundo o documento, as novas incursões são a continuação da operação Vulcão I, que foi realizada em julho do ano passado e que culminou com a destruição da base Catupa, descrita como o principal refúgio dos rebeldes no interior do distrito de Macomia.

"É de destacar que a operação Vulcão IV, bem como as demais operações voltadas para a perseguição do inimigo, tem causado um impacto direto na defesa de Moçambique", frisou o Ministério da Defesa.

As incursões em pontos recônditos nas margens do rio Messalo, entre Muidumbe e Macomia, ganharam vigor nos últimos dias e as autoridades locais acreditam ser da autoria dos grupos rebeldes que deambulam pela região, em fuga das operações militares que têm sido desencadeadas pelas forças governamentais, com apoio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do Ruanda.