Habitação. Canadá proíbe investidores estrangeiros de comprarem casas

O governo do Canadá proíbe, desde este domingo, a compra de casas por parte de investidores estrangeiros que não morem no país.

Segundo a BBC, a lei que cumpre uma das promessas eleitorais do primeiro-ministro, Justin Trudeau, deverá estar em vigor durante dois anos.

A lei aplica exceções a imigrantes e residentes permanentes no Canadá que utilizem casas do país como residência.

A medida surge num momento em que os principais países do Ocidente registam um aumento dos preços dos imóveis e o seu objetivo é travar o efeito especulativo do mercado.

Segundo a BBC, os preços das casas no Canadá subiram 48% em comparação com há dez anos atrás.



"As casas no Canadá estão a atrair especuladores, entidades ricas e investidores estrangeiros. As casas são para as pessoas, não para os investidores", referiu o Partido Liberal de Trudeau.