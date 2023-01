EUA. Adiada eleição do presidente da Câmara dos Representantes

A luta interna do Partido Republicano, que obtém maioria na Câmara dos Representantes, está a transformar a eleição do substituto da democrata Nancy Pelosi num processo caótico.

O nome do candidato oficial republicano, Kevin McCarthy, tem vindo sistematicamente a ser reprovado pala ala mais à direita do partido.

Cerca de 20 congressistas republicanos ultraconservadores apoiam candidatos alternativos dentro do partido.

Kevin McCarthy continua, dessa forma, sem reunir o apoio interno e a ficar aquém dos 218 votos necessários para se tornar líder da maioria republicana na câmara baixa do Congresso norte-americano.

Já passaram dois dias de votações e o desfecho permanece incerto.

Esteve marcada para a noite desta quarta-feira uma nova eleição, no entanto, veio a ser adiada para esta quinta-feira às 17h00 (hora de Lisboa), face à ausência de um entendimento entre Kevin McCarthy e os seus opositores da fação mais conservadora no partido. Esta será a sétima tentativa para eleger o líder da Câmara dos Representantes, a terceira maior autoridade do país.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, veio considerar a situação como “embaraçosa”, dizendo que prejudica a imagem do país no estrangeiro.

“Não é um problema meu. Só acho um pouco embaraçoso que esteja a demorar tanto tempo e a forma como o estão a fazer uns com os outros e com o resto do mundo a olhar, a ver se conseguimos agir em conjunto. Pela primeira vez em cem anos temos um impasse. Não dá uma boa imagem, não é uma coisa boa”, declarou aos jornalistas junto da Casa Branca.

Adensa-se a expetativa sobre o resultado da eleição para o líder da câmara baixa do Congresso norte-americano ou sobre se surgirá um candidato alternativo.