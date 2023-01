Vietname. Morreu rapaz que caiu num poço na véspera de Ano Novo

O alerta foi dado ao início da tarde de dia 31 de dezembro, mas desde esse dia que não foi possível estabelecer contacto com a criança.

Nesta megaoperação, que dura há mais de cem horas, estiveram envolvidos mais de 200 operacionais e várias máquinas.

Segundo o que as autoridades apuraram, Thai Ly Hao Nam estaria com amigos naquela região do Delta do Mekong a recolher sucata para mais tarde vender.