Temperaturas altas no inverno "vão tornar-se mais frequentes", diz climatologista

Inverno com temperaturas altas em muitos países europeus é uma realidade que vão tornar-se cada vez mais comum.

Em declarações à Renascença, o climatologista Carlos da Câmara admite que este “tipo de eventos vão tornar-se mais frequentes e mais intensos”.

O especialista alerta para as alterações climáticas, que considera serem “a maior ameaça à estabilidade em termos de paz no planeta”. No entanto, salvaguarda: que “não se pode fazer uma ligação direta entre este fenómeno de temperaturas extremas na Europa e as alterações climáticas, porque o clima é uma estatística”.

Carlos da Câmara sinaliza que “este tipo de situações vão tornar-se mais frequentes, vão afetar extensões maiores e, por isso, temos de começar a aprender a conviver com este tipo de situações”.

O climatologista salienta ainda que “nunca na história do clima houve registo de uma taxa de aumento de temperatura média global como a que estamos a ter desde a altura da revolução industrial”.

O especialista considera que o maior “problema é que os ecossistemas não estão preparados para se adaptar a uma taxa de aumento tão rápida”.

Este inverno está a ser de calor em muitos países europeus, com temperaturas a baterem recordes como, por exemplo, na vizinha Espanha, no domingo, Bilbau atingiu os 25 graus.