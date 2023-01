Reino Unido. Alunos vão estudar Matemática até aos 18 anos

Os estudantes ingleses vão estudar matemática pelo menos até aos 18 anos. A medida vai ser apresentada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no seu primeiro discurso de 2023.

A "nova missão" de Sunak, avança a Sky News , pretende "reimaginar a abordagem" dada aos números no Reino Unido. "Atirar as nossas crianças para o mundo sem essas habilidades é falhar-lhes", garante.

Cerca de oito milhões de adultos ingleses têm o mesmo nível de conhecimento matemático de crianças da escola primária, revela a Sky News, citando números governamentais. Terão sido estes números a levar o Governo de Sunak a tomar medidas para contrariar esta tendência, medidas essas que devem passar por "opções inovadoras" que incentivem os jovens a ganhar o gosto pela Matemática.

"Neste momento, só metade dos jovens com 16 anos estudam algum tipo de Matemática. Num mundo em que os dados estão em todo o lado e as estatísticas afetam todos os tipos de trabalho, o futuro emprego das nossas crianças vai obrigá-las a ter mais competências analíticas do que nunca", deverá dizer Sunak, no seu primeiro discurso à nação neste novo ano.

O assunto é "pessoal": a principal razão que levou Sunak a entrar na política foi, diz, a vontade de oferecer um novo "standard de educação" às crianças do país.

Os detalhes ainda não são conhecidos, mas devem ser anunciados brevemente, com a obrigatória contratação de mais professores de Matemática, um dos principais entraves para a aplicação célere desta vontade de Rishi.