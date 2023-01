Novo pico Covid-19 na China. UE vai exigir testes e recomendar uso de máscara nos voos

No Twitter, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, disse que houve "convergência para atuar" na reunião de ontem dos especialistas em questões sanitárias da UE.

De acordo com uma porta-voz da Comissão Europeia , "uma maioria esmagadora de países é favorável à testagem pré-partida" obrigatória para quem vier da China.

A União Europeia prepara-se para anunciar esta quarta-feira que todos os passageiros oriundos da China terão de fazer teste obrigatório à Covid-19 antes de partirem com destino ao território comunitário.

Para esta quarta à tarde está marcada uma reunião do mecanismo europeu de Resposta Integrada a Crises Políticas (IPCR, na sigla inglesa), no qual serão acertados todos os detalhes da resposta coordenada ao novo pico de infeções e mortes por Covid na China.

Entre as propostas da Comissão contam-se, para além da testagem obrigatória antes da partida, a recomendação do uso de máscara em voos de e para a China, a monitorização das águas residuais dos voos oriundos da China e o aumento da vigilância da testagem e vacinação Covid no território europeu.

Reagindo ao anúncio, o ministro grego da Saúde disse que