Inverno quente. Cientistas atribuem alterações a aquecimento global

Os cientistas admitem que as temperaturas altas que se fizeram sentir em várias partes da Europa no período da passagem do ano possam ter a ver com o aquecimento global. Citado pela agência Reuters, Friederike Otto, cientista climático do Imperial College London, disse acreditar que “o calor que bateu recordes em toda a Europa durante o Ano Novo foi tornado mais provável devido à mudança climática causada pelo homem, tal como a mudança climática está agora a tornar cada onda de calor mais provável e mais quente". Na Hungria, a capital Budapeste, viu os termómetros chegarem aos 18,9 graus Celsius a 1 de janeiro, depois de já ter registado uma véspera de Natal mais quente do que o habitual. Em França, onde a noite de 30 para 31 de dezembro foi a mais quente desde que se começaram a fazer registos, as temperaturas subiram quase aos 25ºC no Sudoeste, no dia de Ano Novo, enquanto as, normalmente, agitadas estâncias de esqui europeias estavam desertas devido à falta de neve.

Já no aeroporto de Bilbao, no País Basco espanhol, a temperatura atingiu 25,1ºC e viam-se pessoas a apanhar sol enquanto se sentavam no exterior do Museu Guggenheim da cidade ou caminhavam ao longo do rio Nervion.

Embora os cientistas ainda não tenham analisado especificamente como as alterações climáticas afetaram as recentes altas temperaturas, pensa-se que o tempo quente de janeiro se enquadra na tendência, a longo prazo, de subida das temperaturas originadas pelas alterações climáticas. Por outro lado, dão continuidade e uma série de eventos climáticos extremos que ocorreram no último ano e que os cientistas concluíram estarem diretamente relacionados com o aquecimento global, incluindo as ondas de calor na Europa e na Índia e as cheias no Paquistão. Segundo Otto, “os picos de temperatura também podem fazer com que as plantas comecem a crescer no início do ano, tornando-as vulneráveis a serem completamente destruídas pelas geadas”.