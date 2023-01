Covid-19. 2023 será o ano do fim oficial da emergência de saúde pública

“Covid-19 ainda vai ser, sem dúvida, um grande tópico de discussão, mas eu acredito e espero que, com os esforços certos, este será o ano em que a emergência de saúde pública vai terminar oficialmente”, disse o diretor-geral da OMS.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) acredita que 2023 será o ano do fim da emergência de saúde pública.

Tedros Adhanom referiu ainda que a OMS está a vigiar uma subvariante da Ómicron que já foi identificada em mais de 25 países.

O diretor-geral da OMS diz ser "compreensível" que alguns países estejam a tomar medidas específicas para quem viaja da China.

Apesar de algum otimismo, Tedros lembra que há “desigualdades no acesso aos testes, tratamento e vacinação” e que, de forma geral, o vírus continua a ser “perigoso para a nossa saúde, economia e sociedade”.



"Que nós saibamos, todas as semanas, aproximadamente 10 mil pessoas morrem de Covid-19. Os números verdadeiros são provavavelmente muito maiores", acrescentou. A nova subvariante da Ómicron, a XBB.1.5, foi encontrada e com gravidade clínica em Singapura e na Índia, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde.