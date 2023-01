TAP é sexta companhia aérea mais segura do mundo

A TAP é a sexta companhia aérea mais segura do mundo, num ranking encabeçado pela Quantas, de acordo com dados publicados esta terça-feira pela Airlineratings.com, que monitoriza o desempenho das transportadoras nesta área.

O ranking do top 20 é liderado pela Qantas, Air New Zealand e Etihad Airways, seguidas da Qatar Airways, Singapore Airlines, TAP Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, SAS, United Airlines, Lufthansa/Swiss Group, Finnair, British Airways, KLM, American Airlines e Delta Air Lines, destacou.



Segundo o diretor da Airlineratings.com, Geoffrey Thomas, citado no mesmo artigo "estas companhias aéreas destacam-se na indústria e estão na linha da frente em segurança, inovação e no lançamento de novos aviões".

Segundo o mesmo responsável para elaborar este 'ranking' são analisados "acidentes ao longo de cinco anos, incidentes graves ao longo de dois anos", bem como auditorias das entidades que lideram o setor e de associações.

São ainda analisadas a idade da frota, análises de peritos sobre a formação dos pilotos e protocolos covid-19 na sua atividade.

"No entanto, todas as companhias aéreas têm incidentes todos os dias, e muitos são por questões de fabrico de aeronaves ou de motores, e não problemas operacionais da companhia aérea. É a forma como a tripulação lida com estes incidentes que determina uma boa companhia aérea de uma companhia aérea insegura", segundo Geoffrey Thomas.