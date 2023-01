NATO anuncia novas negociações para aumento de gastos com Defesa

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou nesta terça-feira novas negociações com os países-membros sobre o aumento do orçamento para a Defesa, especialmente diante da atual situação geopolítica mundial.

"Alguns aliados são fortemente a favor de aumentar a meta de 02 por cento e convertê-lo num mínimo", apontou, antes de afirmar que conduzirá esse tipo de conversa.

"Vamos reunir-nos, teremos os nossos encontros no âmbito ministerial. Vamos falar sobre dinheiro", afirmou.

Nesse sentido, Stoltenberg deu a entender que tem a certeza de que os Estados-membros conseguirão chegar a acordo com vista à próxima cimeira, marcada para 11 e 12 de julho na capital da Lituânia, Vilnius.

Atualmente, a meta é que os membros da NATO contribuam com, pelo menos, 02% do seu Produto Interno Bruto (PIB) para a Defesa até 2024, assunto que foi acordado no País de Gales em 2014, após a anexação russa da península da Crimeia.