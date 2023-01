​Musk recordista. É o primeiro a perder quase 200 mil milhões de euros

O empresário Elon Musk tornou-se na primeira pessoa a perder mais de 200 mil milhões de dólares (aproximadamente 190 mil milhões de euros), no espaço de um ano.



As contas feitas pela agência Bloomberg, em novembro de 2021, mostra que a sua fortuna pessoal era de 340 mil milhões de dólares, um valor que desceu agora para 137 mil milhões.

Feitas as contas, são menos 203 mil milhões de euros, 192 mil milhões de euros.

Musk tem estado envolvido em vários negócios, entre os quais os carros Tesla, as viagens espaciais e, mais recentemente, a compra do Twitter.

Segundo a Bloomberg, neste momento, o património de Musk divide-se maioritariamente entre a posição que detém na Space X e a Tesla.

A queda da sua fortuna estará relacionada, pelo menos, em parte, com a desvalorização das ações da Tesla.

No fim de 2022, Elon Musk já tinha perdido o título de homem mais rico do mundo no fim de 2022. O detentor desse recorde é agora o francês Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo.