Falta neve nos Alpes. Temperaturas altas ameaçam época de inverno

As temperaturas anormalmente altas e a falta de neve estão a colocar em risco a época de inverno nas estâncias de esqui em grande parte dos Alpes.

Passou o Natal, o fim de ano e estes primeiros dias de 2023 não acalentam grandes esperanças, nem para os empresários que fazem do negócio o sustento, nem para os amantes deste desporto.

Um inverno pouco rigoroso na Europa central, apenas com chuva, deixou a cadeia montanhosa com muito menos neve do que o normal.

Por exemplo, na estância turística de Adelboden, na Suíça, procurada para os desportos de inverno, as temperaturas de Ano Novo atingiram uns inéditos 20 graus centígrados, a mais alta de sempre verificada em janeiro, com as encostas, habitualmente brancas, a apresentarem-se verdes e castanhas.

Mesmo a dois mil metros de altitude, de acordo com a imprensa internacional, a temperatura estava acima de zero. Inclusive, na famosa pista de Chuenisbärgli, em Adelboden, está a ser necessária a ajuda dos canhões de neve, bem como uma ligeira descida da temperatura no topo da pista, para que seja possível realizar um campeonato mundial nos próximos dias.