Covid-19. Cerca de 70% da população de Xangai pode estar infetada

O diretor de um hospital em Xangai diz que cerca de 70% da população da maior cidade da China pode estar infetada com Covid-19, numa altura em que os profissionais de saúde do país estão a ser sobrecarregados com doentes.

Depois do alívio de várias restrições no mês passado, depois de dois anos desde o começo da pandemia, na China, a população local enfrenta agora uma nova vaga de casos, incluindo em Xangai, onde moram cerca de 25 milhões de pessoas.

Em declarações a um orgão de comunicação social detido pelo Partido Comunista Chinês, Chen Erzhen, que integra a equipa de peritos de Covid-19 de Xangai, refere que se pode tratar de uma onda de casos "20 ou 30 vezes maior" do que em abril e maio do ano passado.

Em abril de 2022, Xangai esteve confinada durante dois meses, depois de mais de 600 mil cidadãos terem testado positivo à Covid-19.