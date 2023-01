Zelensky diz que “a única coisa que une os terroristas russos é o medo”

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reitera que as forças de Moscovo vão sair derrotadas no campo de batalha.

No seu habitual discurso o líder ucraniano promete que 2023 será “o ano da vitória” e agradece à Força Aérea ucraniana por ter abatido 45 drones russos, num ataque lançado durante a passagem de ano.

"Foram abatidos 45 Shahed [drones de fabrico iraniano] na primeira noite do ano. Agradeço à nossa Força Aérea, aos pilotos e aos guerreiros das antiaéreas. 33 Shahed ficaram por conta deles. Estou grato à defesa aérea das nossas forças terrestres por mais 12 drones iranianos derrubados”, afirma.

Na mesma mensagem ao povo ucraniano, Volodymyr Zelensky assegura que as tropas de Vladimir Putin estão a ser derrotadas no terreno.

“Os terroristas russos são patéticos e começaram este ano na mesma. Eles têm medo. Isso sente-se e fazem bem em ter medo porque estão a perder. Nem drones nem mísseis. Nada os vai ajudar porque estamos juntos. E a única coisa que os une é o medo. Não vão roubar um único ano à Ucrânia. Não nos vão tirar a independência. Não lhes vamos dar nada", declara.

Após um dia de Ano Novo marcado por dezenas de ataques russos que fizeram, pelo menos, quatro mortos e 50 feridos em Kiev e noutras regiões do país, a capital ucraniana foi novamente alvo de um ataque aéreo, na madrugada desta segunda-feira.

As autoridades militares locais informam que “foram abatidos 20 alvos aéreos”.

De acordo com as informações do presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitshcko, um rapaz de 19 anos ficou ferido por estilhaços de vidro e acabou a ser transportado ao hospital, na sequência de explosões no bairro de Desnyanskyi, na zona noroeste da capital.

O alerta para ataque aéreo veio a ser levantado a meio da madrugada desta segunda-feira.