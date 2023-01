Portugueses acorrem a Espanha para comprar bens essenciais

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Os supermercados de Feces de Abajo, na Galiza, não têm mãos a medir para alterar os preços que estão, agora, mais baixos devido à isenção ou redução do IVA sobre produtos básicos decidida pelo Governo antes do virar do ano. “Estamos mesmo agora a fazer as novas marcações de produtos que desceram devido à eliminação ou redução do IVA”, conta à Renascença Puri Regueiro. Para a comerciante, esta medida do Governo espanhol é uma lufada de ar fresco que pode vir a dinamizar o comércio local, ao mesmo tempo que ajuda as famílias. “A nossa expectativa é que isto desperte as pessoas à procura, tendo em conta os novos preços”, diz, acreditando que também os portugueses não vão ficar indiferentes a esta descida nos produtos.

A mesma opinião é manifestada por António Santos, proprietário do supermercado Tóni, que está convicto que esta mexida no IVA vai ajudar comerciantes e consumidores. “Tudo o que seja baixa de preços de consumo é bom. E a baixa no IVA também é bom porque baixam os artigos e os produtos de primeira necessidade. Alivia um bocadinho as economias das famílias porque baixa o preço do cabaz alimentar”, observa. Segundo este comerciante, “nos postos transfronteiriços vive-se dos portugueses e ao baixarem os produtos é natural que as pessoas venham um pouco mais”. Esta segunda-feira, já se notou um acréscimo de portugueses às compras nesta localidade da Galiza. Foi o caso de Mavilde Sevivas. Quase a fazer 70 anos, diz à Renascença que faz habitualmente as suas compras em Feces de Abajo. Depois de confirmar com a comerciante que as novas medidas já estão em vigor, dirige-se às prateleiras para escolher diversos produtos: pão, hortaliças, chocolates, massa, azeite e materiais de limpeza. “Os produtos são muito mais baratos. E se já antes compensava vir aqui, agora compensa muito mais com a descida do IVA”, diz, lamentando que em Portugal o Governo não adote uma medida idêntica.